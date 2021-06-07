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نجم أتالانتا ينضم لمنتخب إيطاليا

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
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انضم ماتيو بيسينا لاعب وسط اتالانتا إلى المنتخب الإيطالي قبل أربعة أيام من مواجهة الازوري أمام تركيا في افتتاح يورو 2020.

وجاء انضمام بيسينا للمنتخب الإيطالي في أعقاب إصابة ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن الإصابة التي يعاني منها سينسي في العضلات، تفاقمت وسيعود إلى منزله عقب تلقيه العلاج.

ووافقت اللجنة الطبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على طلب الاتحاد إيطالي باستبدال سينسي ببيسينا.

وتواجد بيسينا في قائمة الأولية التي أعلن عنها المدرب روبرتو مانشيني ، والتي ضمت 28 لاعبا لكن تم استبعاده من القائمة النهائية ليورو 2020 رفقة لاعب أخر.

ويلعب منتخب إيطاليا ضمن المجموعة الأولى في يورو 2020 رفقة تركيا وسويسرا وويلز.

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