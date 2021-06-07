توفير سكن ومحلات وورش بديلة.. محافظ الاسكندرية يكشف مصير أهالي منطقة نادي الصيد



وأتم:" سيتم إجراء قرعة يوم الخميس المقبل لنقل 50 أسرة للمساكن الجديدة".



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الإثنين إجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية.وأضاف محمد الشريف، خلال برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى على قناة " صدى البلد"، إن رئيس الوزراء وجه بعقد لقاءات وحوارات مع المواطنين في منطقة عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، حتى لانعطي فرصة لمروجي الشائعات.وأكد محافظ الإسكندرية، بأنه سيتم توفير محلات بديلة كما سيتم توفير مصانع وورش بديلة بنفس المساحة بجانب الأماكن التي سيتم نقل المواطنين إليها.وأوضح محمد الشريف، إن رئيس الوزراء كان على تواصل مستمر من أجل حل أزمة أهالينا المقيمين في منطقة نادي الصيد العشوائية، لافتا إلى أنه لن يرحل أحد من مصنعه او ورشته إلا وسينتقل للمكان الجديد في وقتها، مضيفا إن العديد من المواطنين طالبوا بنقلهم فورا إلى مسكنهم الجديد، مؤكدا بأنه سيتم توفير سكن بديل للمواطنين في نفس يوم نقلهم من عزبة نادي الصيد العشوائية.كما أشار إلى أنه سيتم رد المبالغ المدفوعة للتصالح من جانب سكان منطقة عزبة نادي الصيد، قبل نقلهم إلى المنطقة الجديدة، مضيفا إن الشقق السكنية البديلة ستكون جاهزة بكل الأدوات اللازمة وبأسعار زهيدة للغاية، والمواطن الذى كان يمتلك شقة تمليك سيحصل على شقة تمليك بديلة دون أى تكاليف، أما الايجارات فسيحصل على شقة إيجار بقيمة زهيدة تتراوح مابين 250 إلى 500 جنيه.ولفت إلى أنه كان هناك مخططا لتنفيذ عمليات تجديد للصرف الصحي، ولكنها كانت ستتسبب في لإضرار على المنازل المتهالكة، وقد تم تخصيص 5 ملايين لتطوير هذه المنطقة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وجميع منازل تلك المنطقة كان قد صدر لها قرار إزالة، موضحا بأن الدولة مستمرة في توفير حياة كريمة لهم وتعويضهم عن السنوات الصعبة التي عاشوها.