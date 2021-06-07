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هبة الطماوي: قائمة المنقولات عادة تعمل على تخويف الرجال

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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الت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن قائمة المنقولات في مصر مختلفة تمامًا عن أوروبا والدول العربية والخليجية، حيث أنه في الخليج يتكفل العريس يتكفل بكل شىء بالقائمة وكل محتوياتها لجهاز العروسين، بينما في مصر هناك تقاليد خاصة جدًا في موضوع قائمة المنقولات.

وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في مصر من العادات أن الزوج لا يضع مهرا للعروس وهو من الشرع والدين الإسلامى أن العريس يدفع مهر للزوجة، مشيرة إلى أن القائمة في مصر عادة ما تكون عبارة عن ما اشتراه العريس والعروس إلى جانب ما يتكفل به أهل العروس.

وتابعت: "قائمة المنقولات عادة تعمل على تخويف الرجال؛ لأن أي تلاعب في القائمة ممكن أن يؤدي إلى السجن والحبس، حيث أن قضايا القائمة تؤدي إلى الحبس للرجال والغرامة؛ إلى جانب أن الأحكام فيها سريعة للغاية".

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