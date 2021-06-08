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شعبة الأدوية تُحذر من المنتجات المتداولة في بعض الإعلانات.. وتؤكد: "نصب"

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:01 ص
علي عوف
علي عوف
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعب العامة لشركات الدواء بالغرف التجارية، تعليقا على الاشتراطات الجديدة للإعلان عن مكملات الغذاء والمستحضرات الطبية، قائلًا: "بدأت تظهر في الآونة الأخيرة نوع من أنواع الإعلانات غير المنضبطة التي تدعو لمنتجات للتخسيس أو علاج أمراض مزمنة وغيره، وهذا نوع من أنواع النصب".

وأكد "عوف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنّ وزارة الداخلية تتابع هذه الإعلانات وتتبعها، وجهاز حماية المستهلك يبذل مجهودًا كبيرًا.

وأضاف رئيس الشعب العامة لشركات الدواء بالغرف التجارية، أنّ كل إعلانات المكملات وأدوية رفع المناعة والتخسيس في القنوات غير الرسمية تكون غير سليمة، والأرقام المتداولة بها بشأن وزارة الصحة خاطئة، منوهًا بأن أضرار هذه الأدوية على الكلى والكبد جسيمة.

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