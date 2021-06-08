شعبة الأدوية تُحذر من المنتجات المتداولة في بعض الإعلانات.. وتؤكد: "نصب"

قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعب العامة لشركات الدواء بالغرف التجارية، تعليقا على الاشتراطات الجديدة للإعلان عن مكملات الغذاء والمستحضرات الطبية، قائلًا: "بدأت تظهر في الآونة الأخيرة نوع من أنواع الإعلانات غير المنضبطة التي تدعو لمنتجات للتخسيس أو علاج أمراض مزمنة وغيره، وهذا نوع من أنواع النصب".





وأكد "عوف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنّ وزارة الداخلية تتابع هذه الإعلانات وتتبعها، وجهاز حماية المستهلك يبذل مجهودًا كبيرًا.



