الدفاع الروسية تنشر فيديو لغارة قاذفة "سو- 34" على مطار ميداني





نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو أظهر آثار ضربة جوية وجهتها قاذفة "سو-34" التكتيكية إلى مطار ميداني للعدو الافتراضي في مقاطعة كورغانسكايا الروسية.

وسبق للغارة الجوية اكتشاف الهدف من قبل طائرة الاستطلاع "سو-24 إم بي" التي أرسلت إلى مركز القيادة معلومات عن إحداثياته.

ثم أقلعت قاذفات "سو-34" التكتيكية التي دمرت المطار بصواريخ غير موجهة.





يذكر أن مدرج مطار يعد هدفا بسيطا وواضحا للقاذفات لكبر أبعاده وثباته. لكن كل مطار تحميه وسائل الدفاع الجوي. إلا أن طياري "سو – 34" تعلموا سبل تضليل الدفاعات الجوية للعدو.





مع ذلك فإن قاذفة "سو – 34" مخصصة لتوجيه ضربات جوية إلى مختلف الأهداف بدءا من السفن في البحر وانتهاء بمجموعات من الدبابات وحتى سيارة جيب منعزلة استقلها إرهابي.



