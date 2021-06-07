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الدفاع الروسية تنشر فيديو لغارة قاذفة "سو- 34" على مطار ميداني

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو أظهر آثار ضربة جوية وجهتها قاذفة "سو-34" التكتيكية إلى مطار ميداني للعدو الافتراضي في مقاطعة كورغانسكايا الروسية.
وسبق للغارة الجوية اكتشاف الهدف من قبل طائرة الاستطلاع "سو-24 إم بي" التي أرسلت إلى مركز القيادة معلومات عن إحداثياته.
ثم أقلعت قاذفات "سو-34" التكتيكية التي دمرت المطار بصواريخ غير موجهة.

يذكر أن مدرج مطار يعد هدفا بسيطا وواضحا للقاذفات  لكبر أبعاده وثباته. لكن كل مطار تحميه وسائل الدفاع الجوي. إلا أن طياري "سو – 34" تعلموا سبل تضليل الدفاعات الجوية للعدو.

مع ذلك فإن قاذفة "سو – 34" مخصصة لتوجيه ضربات جوية إلى مختلف الأهداف بدءا من السفن في البحر وانتهاء بمجموعات من الدبابات وحتى سيارة جيب منعزلة استقلها إرهابي.

وبمقدور القاذفة التكتيكية الروسية أن تحمل ما يزيد عن 10 أطنان من القنابل والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

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طائره روسيا

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