بسمة وهبة: الرئيس السيسي مهد الطريق لتمكين المرأة و تقلدت أعلى المناصب القيادية





قالت الإعلامية بسمة وهبة، ان تمكين المرأة في مصر كان شعارات سياسية و بروباجندا نسمع عنها في العصور السابقة و لم تنفذ على ارض المواقع الا مع بداية عصر الرئيس السيسي الذى ترجم كل هذه الشعارات الى فعل على الأرض و حقيقية.



وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، فاصبحت الست المصرية مثلها مثل الراجل في كل مكان ،من اول الوزارة الى المدرسة و و الوحدة المحلية الا و تجد امراة مصرية ناجحة و مكافحة و تقدم نموذج مشرف و هذا بفضل ان هناك رئيس منح الفرصة للمرأة المصرية ان تُظهر قدراتها و تجلس على اى كرسي طلما انها تستحقه.



وأوضحت بسمة أن مصر اصبح بها ٨ وزيرات سيدات لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس السيسي ، و لم نكن نسمع من قبل عن سيدة أصبحت محافظ ، و ايضاً هناك نائبات في البرلمان بيشرعوا القوانين للدولة ، و في المشروعات القومية هناك مهندسات بيعمروا و يبنوا بلادهم مصر.



و تابعت بسمة و لا ننسي الحدث التاريخى و الأهم و هو اعلان الرئيس السيسى لأول مرة ان عام ٢٠١٧ هو عام المرأة المصرية ، و اكد بوضوح ان خطوات تمكين المرأة واجب وطنى.



وأكدت وهبة ان الرئيس السيسي مهد الطريق لتمكين المرأة و تقلدت اعلي المناصب القيادية.

