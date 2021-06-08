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كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن الموسم الجديد حيث كلب الديك الفرنسي تدعيم الخط الأمامي للفارس الأبيض.

كارتيرون يطلب ضم حسام حسن

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات صفقات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طلي من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم الخط الأمامي في الصيف الجاري.

وأكد المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي الزمالك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبدى عدم اقتناع بمستوى النجم المغربي حميد أحداد ومروان حمدي مهاجما الفريق الأبيض.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة البيضاء في تسويق الثنائي في الصيف الجاري من أجل ضم صفقة هجومية متميزة لتعويض رحيل مصطفى محمد.

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