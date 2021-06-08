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اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:36 ص
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وخلال الإجتماع الأول: تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي بشأن سوء خدمة شبكة فودافون بمدينة دمنهور.
و خلال الإجتماع الثاني: تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود نجيب بشأن انقطاع شبكة فودافون بقرية ميت الخولى عبدالله منذ سنوات، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشأن خطوط عاجلة لتفعيل كود الإتاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة بجميع فروع شركات الاتصالات والسنترالات.
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