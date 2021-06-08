اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.





وخلال الإجتماع الأول: تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي بشأن سوء خدمة شبكة فودافون بمدينة دمنهور.



