أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-6-2021

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع طرأ على مختلف أسعار الأعيرة نهاية الأسبوع الماضي، بنحو ٦ جنيهات فيما بلغ سعر عيار ٢١ نحو ٨١١ جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 يتراوح بين 809 إلى 811 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 695 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 927 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6488 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

تراجع الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.





وصعد الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.





وبعد افتتاح أسهم اوروبا، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1883.50 دولار للأونصة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1885.40 دولار.





كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.





وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه على الرغم من تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.





ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.53 دولار للأونصة كما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة عند 1159.60 دولار.