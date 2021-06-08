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مصر تستعد لاستلام شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من "فيروس سي"

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 06:06 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أمنية فوزي
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر بصدد استلام شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي، متابعًا: "قريبًا سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروسي".

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر أصبحت دولة يقتضي بها العالم كله بسبب تجربتها الناجحة في القضاء على فيروس سي، متابعًا: "حريصون على الاستمرار في القضاء على هذه الأمراض".

وأعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، متابعًا: "ننتظر إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك في مصر في منتصف يونيو"، لافتًا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي بدأت في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

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