لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)

أعربت الفنانة مونيا، عن سعادتها بالإشراف العام على جمعية خاصة لدعم المواهب الشابة، تعمل فى الكشف ودعم المواهب الشابة فى مجال المسرح الغنائي وباقي الفنون، برعاية الفنانة القديرة عفاف رشاد رئيس مجلس الإدارة.

وكشفت مونيا، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن هدفها من هذا المشروع الثقافي هو تقديم هذا الفن بشكل أكاديمي متخصص، والوصول للفنان الشامل بأكمل وجه ليقدم هذا الفن بشكل يواكب التقدم بالحفاظ علي هوية المسرح الغنائي ولتدريب الشباب الموهوبين في كافة الفنون، من بينها "غناء وتمثيل واستعراض وإخراج وإضاءة"،، وغيرهم من الفنون الأخرى.

كما أعلنت التحضير لمفاجأة كبرى للأطفال مع الشباب الموهوبين، سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنانة مونيا قدمت من قبل ورش لوزارة الثقافة والشباب والرياضة للمسرح الغنائي، وكانت الورش الأولى لهذا الفن خلال السنوات الماضية، ونجحت فيها بشكل كبير، والآن تشرف على الجمعية الخاصة للمسرح الغنائي لتدريب الشباب الموهوبين ولاستعدادهم للعمل وتقديمهم فنيًا.