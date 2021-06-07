Advertisements

لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:49 م
مونيا
مونيا
مروة هيكل
Advertisements

أعربت الفنانة مونيا، عن سعادتها بالإشراف العام على جمعية خاصة لدعم المواهب الشابة، تعمل فى الكشف ودعم المواهب الشابة فى مجال المسرح الغنائي وباقي الفنون، برعاية الفنانة القديرة عفاف رشاد رئيس مجلس الإدارة.

وكشفت مونيا، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن هدفها من هذا المشروع الثقافي هو تقديم هذا الفن بشكل أكاديمي متخصص، والوصول للفنان الشامل بأكمل وجه ليقدم هذا الفن بشكل يواكب التقدم بالحفاظ علي هوية المسرح الغنائي ولتدريب الشباب الموهوبين في كافة الفنون، من بينها "غناء وتمثيل واستعراض وإخراج وإضاءة"،، وغيرهم من الفنون الأخرى.

كما أعلنت التحضير لمفاجأة كبرى للأطفال مع الشباب الموهوبين، سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

يذكر أن الفنانة مونيا قدمت من قبل ورش لوزارة الثقافة والشباب والرياضة للمسرح الغنائي، وكانت الورش الأولى لهذا الفن خلال السنوات الماضية، ونجحت فيها بشكل كبير، والآن تشرف على الجمعية الخاصة للمسرح الغنائي لتدريب الشباب الموهوبين ولاستعدادهم للعمل وتقديمهم فنيًا.

لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)
لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)
لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)
لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)
لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)
لدعم المواهب الشابة.. مونيا تترأس ورش للمسرح الغنائي والاستعراضي (صور)

أخبار تهمك

هل توجد زيادة مرتقبة في أسعار السجائر والمعسل؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب

منذ ساعة الا ربع

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

عضو المصرية للحساسية والمناعة يزف بشرى شارة بشأن الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوجه رسالة قوية إلى السولية بعد تصريحات وكيله

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحاول اقناع «الدبابة» بالبقاء مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة ثنائي الفريق في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

11:32 م

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

11:01 م

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

06:36 م

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»