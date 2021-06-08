تطعيم لاعبي منتخب البرتغال ضد فيروس كورونا





ولم يكشف اتحاد الكرة البرتغالي عن هوية اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني الذين تلقوا اللقاح أو الذين لم يحصلوا عليه بعد.





وأكد اتحاد الكرة البرتغالي أن عملية تطعيم اللاعبين تمت بعد موافقة الجهات المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ويختتم منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تحضيراته ليورو 2020 بملاقاة ضيفه الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل قبل ملاقاة ألمانيا والمجر وفرنسا في المجموعة السادسة من البطولة القارية.

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن أغلب عناصر المنتخب الأول تلقوا لقاح كورونا تمهيدا لمشاركتهم في يورو 2020.