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تعرف على آخر تطورات المصابين في الزمالك

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على متابعة حالة الثلاثي المصاب: محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام، موضحا أن الجهاز الطبي لن يتعجل في عودة أي لاعب منهم للتدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100% خاصة في ظل فترة توقف الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

يحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

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