بمشاركة الرئيس.. "مايا مرسي" تعلن موعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن اجتماعها بالرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق لملف استضافة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، وبمشاركة 57 دولة.





وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC" الاثنين، أن المؤتمر سيكون أول فعالية دولية في قلب العاصمة الجديدة وهذا يؤكد أن المرأة المصرية ستحظى في الجمهورية الجديدة بالعديد من الامتيازات.



