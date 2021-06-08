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بمشاركة الرئيس.. "مايا مرسي" تعلن موعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 05:18 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
داليا الحسين
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن اجتماعها بالرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق لملف استضافة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، وبمشاركة 57 دولة.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC" الاثنين، أن المؤتمر سيكون أول فعالية دولية في قلب العاصمة الجديدة وهذا يؤكد أن المرأة المصرية ستحظى في الجمهورية الجديدة بالعديد من الامتيازات.

وأوضحت أن المؤتمر الوزاري سيتطرق إلى سبل الحفاظ على تمكين المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا وما بعدها، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة في مصر خلال هذه الفترة لدعم المرأة وتواجدها في مختلف المجالات.

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