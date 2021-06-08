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عادل حمودة: وجدنا تغيرًا حادًا في الموقف الإثيوبي خلال الأيام الماضية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 12:17 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، تغيرت في كافة اتجاهات الحياة، بالإضافة إلى تغير الوضع الإقليمي والدولي.

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن "هناك مسؤولية عليا لرئيس الدولة، حيث جرى العرف أن الملفات الرئيسية التي يحافظ عليها رئيس الجمهورية؛ هي ملف مياه النيل وملف الوحدة الوطنية".

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن مصر في مفاوضات منذ عدة سنوات بشأن سد النهضة، متابعًا: "من المؤكد أن هناك تعسفًا واضحًا جدًا من الجانب الإثيوبي"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية "وجدنا تغيرًا حادًا في الموقف الإثيوبي، حيث أكد الإعلام الإثيوبي أن هناك خطأ فني جسيم أدى إلى عدم الاستمرار في الملء الثاني للسد".

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