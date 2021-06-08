عادل حمودة يكشف عن قرار أمريكي مهم بشأن سد النهضة

كشف الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أنه "خلال الأيام القليلة الماضية وجدنا تغيرًا حادًا في الموقف الإثيوبي، حيث أكد الإعلام الإثيوبي أن هناك خطأ فنيًا جسيمًا أدى إلى عدم الاستمرار في الملء الثاني للسد".





وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: "الغريب في الأمر أن أكثر من اهتم بالخطئ الفني في سد النهضة هو إسرائيل، حيث وجدنا أكثر من 15 تقريرًا في إسرائيل عن هذا الخطأ".



