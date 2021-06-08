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هل مقتنيات شقة الزمالك أصلية؟.. فنان تشكيلي يجيب (فيديو)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:31 ص
شقة الزمالك
شقة الزمالك
هدى عبدالرازق
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قال وجيه وهبة، الفنان التشكيلي، إنّ صور مقتنيات شقة الزمالك تدل على أنّها ليست ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن اعتبار اللوحات ذات قيمة عالية إلا إذا تم التأكد من توقيع الفنان عليها.

وأشار "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الإثنين، إلى أنّ هذا النوع من اللوحات متوفر بكثرة في محلات بأوروبا، مضيفا: "لا يجب المبالغة في قيمتها"، موضحا أن مثل هذه الأعمال يتاح الإتجار والسفر بها لأنها لا تنتمي إلى التراث المصري وفقا لقانون الآثار المصري.

وكشف الفنان التشكيلي، أنّه يترد أنّ 15% من اللوحات الموجودة في المتاحف وصالات العرض المعتمدة غير موثوق فيها، معلقا: "التزوير مغري ولن ينتهي".

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