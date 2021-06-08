اليوم.. "رياضة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، 3 اجتماعات لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمّار، بشأن تخصيص مبلغ مليوني جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 - 2021 لنادي بورسعيد لإنشاء ملعب متعدد الأغراض وصالة نزالية للألعاب القتالية.



