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اليوم.. "رياضة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، 3 اجتماعات لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمّار، بشأن تخصيص مبلغ مليوني جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 - 2021 لنادي بورسعيد لإنشاء ملعب متعدد الأغراض وصالة نزالية للألعاب القتالية.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة داخل مركز شباب الساحل محافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تأخر العمل بملعب مركز شباب أبوالأخضر، وكذلك إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد حانا- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

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