أستاذ بجامعة المنيا: لا توجد روشتة موحدة لعلاج فيروس كورونا

قال الدكتور مينا ثابت، مدرس الأدوية العلاجية بكلية الطب جامعة المنيا، إنّه نشر بحثًا لبروتوكول علاج كورونا يعتمد على تدخلات مناعية في مجلة آراء الخبراء للأمراض المعدية، لافتًا إلى أنّ هذا البحث هو العاشر الذي يُنشر في المجلة باسم الدولة المصرية.





وأضاف "ثابت"، خلال لقائه عبر زووم على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنًه متخصص في الدواء، لافتًا إلى أنه اعتمد على وجود أدوية فعالة يجمعها تدخلات مناعية ساهمت في تصنيع بروتوكول لعلاج كورونا.





وأوضح مدرس الأدوية العلاجية بكلية الطب جامعة المنيا، أنّ البعض روجوا لـ"هيدروكسي كلوركين" لعلاج فيروس كورونا واستخدامه كان كارثيًا، منوها بأنه لا توجد روشتة موحدة لعلاج فيروس كورونا.



