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يوسف الحسيني: مصر قريبًا خالية من العشوائيات (فيديو)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 06:31 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ملف التنمية في مصر يعمل منذ اللحظة الأولى على الحفاظ على كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الشعب المصري كان يعيش في العشوائيات، ولكن الدولة قامت منذ 2014 في العمل على ضمان حق المواطن في الحياة بشكل كريم، ومباردة "حياة كريمة" خير دليل

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن حي الاسمرات أستوعب عدد كبير من المصريين الذين كانوا يعيشون في العشوائيات، مضيفًا أن مصر قريبًا ستكون خالية من العشوائيات، وهذا يرجع إلى أن الشعب يعيش في قلب وعقل كل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الدولة لم تدير ظهرها للعمالة اليومية في ظل ازمة كورونا، وقامت بصرف مبلغ لهذه العالمة لكي تستطيع أن تعيش خلال هذه الازمة.

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