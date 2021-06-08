يوسف الحسيني: مصر قريبًا خالية من العشوائيات (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ملف التنمية في مصر يعمل منذ اللحظة الأولى على الحفاظ على كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الشعب المصري كان يعيش في العشوائيات، ولكن الدولة قامت منذ 2014 في العمل على ضمان حق المواطن في الحياة بشكل كريم، ومباردة "حياة كريمة" خير دليل





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن حي الاسمرات أستوعب عدد كبير من المصريين الذين كانوا يعيشون في العشوائيات، مضيفًا أن مصر قريبًا ستكون خالية من العشوائيات، وهذا يرجع إلى أن الشعب يعيش في قلب وعقل كل مؤسسات الدولة.



