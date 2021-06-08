والد طفل مصاب بمرض نادر يناشد السيسي بالتدخل: "ثمن الحقنة 2.1 مليون دولار"

كشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد" المصاب بضمور العضلات الشوكي، أنّ نجله مصاب بمرض نادر، بدأت أعراضه تظهر من عمر ثمانية أشهر، عندما بدأ يعاني من عدم تطور الحركة، مقارنة بأقرانه في ذات العمر.





وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "ابني لم يكن يضحك ولم يحاول الوقوف، وبدأنا نشك عندما كان عمره سنة، أن هناك شيئًا غير طبيعيًا، وذهبنا لطبيب أطفال وقال لنا لا داعي للقلق، هناك بعض الاطفال يتأخرون في الحركة والانفعالات، مش كلهم زي بعض، وقال نصبر شهرين وبعدين نشوف إيه المشكلة ".





وأضاف: "بالفعل منحنا الطفل بعض فيتامينات لمدة شهرين، لكن فوجئنا أن الطفل حالته تتراجع، ولا تتقدم مثل بقية الاطفال، فتوجهنا لطبيب مخ وأعصاب، عندما بلغ من العمر سنة وشهرين لإجراء الفحوصات اللازمة له".





وتابع: "للأسف طبيب المخ والأعصاب شخص حالة (رشيد) خطأ لندرة المرض، وبالتالي صعوبة التعرف على أعراضه بشكل حاسم، ولجأنا لإجراء العلاج الطبيعي بناءً على نصيحة الطبيب بشكل مكثف على مدار أيام الأسبوع سوى الجمعة لكن لم نشهد أي تحسن في حالته".



