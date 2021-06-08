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في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. "الصحة" تحذر بعض الفئات من الوفاة (إنفوجراف)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 05:31 ص
منشور وزارة الصحة
منشور وزارة الصحة
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا توعويًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، حذرت فيه من الغذاء غير الآمن الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية للأطفال.

وقالت الوزارة إن الغذاء غير الآمن يسبب إصابة الأطفال بسوء التغذية، وقصر القامة، وأيضًا الوفاة، مناشدة الأمهات بالتأكد تناول أطفالهن غذاءً صحيًا آمنًا يقوي أجسامهم.

وأضافت الوزارة: عالميا يواجه الأطفال دون سن الخامسة خطرًا مضاعفًا للإصابة بسوء التغذية والوفاة بسبب الغذاء غير الآمن، و149 مليون طفل أقصر قامة من المتوسط الطبيعي لاعمارهم، و45 مليون طفل أقل وزنًا من المتوسط الطبيعي لطولهم.

وأكدت أنّ الغذاء غير الآمن يسبب وفاة واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال الذي يشكل سببًا رئيسًا للوفاة في هذه الفئة العمرية.
في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. "الصحة" تحذر بعض الفئات من الوفاة (إنفوجراف)
في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. "الصحة" تحذر بعض الفئات من الوفاة (إنفوجراف)

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وزارة الصحة تغذية الأطفال الأطفال

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