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منى فاروق: "بقعد أصلي وأعيط عشان ربنا يشيل من قلبي الاكتئاب"

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة منة فاروق، جمهورها، ومحبيها بفيديو لها، لترد على كل أسئلة المتابعين وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت خلال "لايف" لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، "مازالت اتعرض للتنمر بشكل كبير حتى وصل الأمر برسائل فيديوهات لى تحمل رسائل تنمر حادة، مؤكدةً أن أصبح التجاهل هو أسلوبها الحالي على المتنمرين.

وردت منى فاروق على سؤال أحد متابعينها بكيفية تغلبها على الاكتئاب، فقالت: "أنا أكتر واحدة أتعرضت للاكتئاب، وبتغلب عليهم بالصلاة وبراعي ربنا في كل حاجة بعملها والله العظيم".


وتابعت "وأكيد بقعد أعيط شوية وأضايق لكن بصلي وبقعد أدعي أن يشيل الاكتئاب والهم من قلبي، أنا قعدت سنة على انستجرام أتابع صحابي والناس واشوف كل الناس بتنجح وأنا فاشلة جدًا".

واختتمت لما قررت مش أبص لأي حد علشان أنت لما تبص على رزق غيرك، نجاحك بيكون حواليك وأنت مش واخد بالك، وبدأت أركز في حياتي ومستقبلي ومشوار دراستي الي أجلتها لسنوات".

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