اليوم.. "نقل النواب" تعقد اجتماعين لمناقشة 3 طلبات إحاطة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفّذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربي، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في اتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة اتجاه مركز كوم حمادة، حيث إنّ المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.



