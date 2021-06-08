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نجم الأهلي السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل ساسي وكان يجب التعامل باحترافية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشار شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، إلى أن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يؤثر على القلعة البيضاء.


وأكد شادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية، مشيرًا إلى أن الأبيض يملك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا.

وتابع، "فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد مع الزمالك، وكان يجب على مسئولي نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً، والتعامل مع الموقف بإحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي، وللاعب الحق في القبول أو الرفض".

واختتم، "رغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، ولم تكن لديه النية في الإستمرار".

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