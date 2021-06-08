كارتيرون يستقر على بديل ساسي

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون قرر بشكل نهائى توظيف إمام عاشور فى منطقة خط الوسط، لخلافة المحترف التونسى فرجانى ساسى.





وتعتبر علاقة فرجانى ساسى مع نادى الزمالك قد انتهت بشكل كبير، فى ظل وجود تأكيدات بشأن توقيعه لأحد الأندية القطرية.





وشهدت الفترة الماضية قيام الجهاز الفنى لنادى الزمالك بدعم إمام عاشور معنويا ونفسيا، تمهيدا للمشاركة فى خط الوسط.



