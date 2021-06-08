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بطلب من كارتيرون.. الزمالك يرصد صفقة مدوية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يرغب نادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء في التعاقد مع التوجولى لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما أشارات إليه بعض المصادر، أن كارتيرون يريد حسم الصفقة في أسرع وقت فى ظل اقتناعه الكبير باللاعب وإمكانياته الفنية.

وأضافت أن المدير الفني للقلعة البيضاء يرى أن لابا كودجو سيكون إضافة كبيرة للفريق الأبيض، ويستطع تعويض فراغ مصطفى محمد فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز.

يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون كان قد طلب من الزمالك فى الفترة الماضية التعاقد مع رأس حربة أجنبى مميز لتدعيم الخط الأمامى.

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