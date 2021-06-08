Advertisements

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
حسم عدد من لاعبي نادي الزمالك قرارهم النهائي بشأن الرحيل عن صفوف الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أسماء الراحلين عن الزمالك:-

فرجاني ساسي
يتواجد التونسي فرجاني ساسي على رأس قائنة الراحلين عن نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق مطلع يوليو المقبل.

كما كشفت عددا من التقارير الصحفية عن توصل ساسي لاتفاق نهائي مع أحد الأندية القطرية للانضمام لها بداية من يوليو المقبل، موضحة أن هذا النادي سيكون الدحيل أو الريان القطريين.

محمود حمدى الونش
اقترب المهاجم المغربي حميد أحداد من الرحيل عن صفوف الزمالك، في ظل امتلاكه عرضا ضخما من أحد الأندية المغربية، حيث ينتظر ينتظر اللاعب انتهاء الموسم للحديث مع إدارة الأبيض حول مستقبله.

يوسف أوباما
يخطط يوسف أوباما للرحيل عن الزمالك، لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، حيث يمتلك عرضا من نادي التعاون السعودي، الذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.


أشرف بن شرقي
أعرب أشرف بن شرقي عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء، عقبج انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث طلب اللاعب من وكيله إيجاد عرض من أحد الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض جديد في الإصابات

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يرصد صفقة مفاجئة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة ثنائي الفريق في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ يوم

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 9 ساعات

عضو المصرية للحساسية والمناعة يزف بشرى شارة بشأن الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

06:36 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

03:25 م

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

07:03 ص

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»