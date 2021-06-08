مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

حسم عدد من لاعبي نادي الزمالك قرارهم النهائي بشأن الرحيل عن صفوف الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أسماء الراحلين عن الزمالك:-





فرجاني ساسي

يتواجد التونسي فرجاني ساسي على رأس قائنة الراحلين عن نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق مطلع يوليو المقبل.





كما كشفت عددا من التقارير الصحفية عن توصل ساسي لاتفاق نهائي مع أحد الأندية القطرية للانضمام لها بداية من يوليو المقبل، موضحة أن هذا النادي سيكون الدحيل أو الريان القطريين.





محمود حمدى الونش

اقترب المهاجم المغربي حميد أحداد من الرحيل عن صفوف الزمالك، في ظل امتلاكه عرضا ضخما من أحد الأندية المغربية، حيث ينتظر ينتظر اللاعب انتهاء الموسم للحديث مع إدارة الأبيض حول مستقبله.





يوسف أوباما

يخطط يوسف أوباما للرحيل عن الزمالك، لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، حيث يمتلك عرضا من نادي التعاون السعودي، الذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.









أشرف بن شرقي

أعرب أشرف بن شرقي عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء، عقبج انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث طلب اللاعب من وكيله إيجاد عرض من أحد الأندية التي تسعى للتعاقد معه.



