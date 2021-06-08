الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة.

ويتصدر نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي.





وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك.. 55 نقطة.

2- الأهلي.. 41 نقطة.

3- المصري.. 40 نقطة.

4- سموحة.. 37 نقطة.

5- مصر المقاصة.. 36 نقطة.

6- بير اميدز.. 34 نقطة.

7- الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.

8- إنبي.. 33 نقطة.

9- سيراميكا كيلوبترا.. 32 نقطة.

10- طلائع الجيش.. 31 نقطة.

11- الجونة.. 31 نقطة.

12- غزل المحلة.. 31 نقطة.

13- الإسماعيلي.. 29 نقطة.

14- المقاولون العرب.. 28 نقطة.

15- أسوان.. 24 نقطة.

16- البنك الأهلي.. 19 نقطة.

17- وادي دجلة.. 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي.. 14 نقطة.



