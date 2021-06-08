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الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:33 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة.
ويتصدر نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك.. 55 نقطة.
2- الأهلي.. 41 نقطة.
3- المصري.. 40 نقطة.
4- سموحة.. 37 نقطة.
5- مصر المقاصة.. 36 نقطة.
6- بير اميدز.. 34 نقطة.
7- الاتحاد السكندري.. 34 نقطة.
8- إنبي.. 33 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 32 نقطة.
10- طلائع الجيش.. 31 نقطة.
11- الجونة.. 31 نقطة.
12- غزل المحلة.. 31 نقطة.
13- الإسماعيلي.. 29 نقطة.
14- المقاولون العرب.. 28 نقطة.
15- أسوان.. 24 نقطة.
16- البنك الأهلي.. 19 نقطة.
17- وادي دجلة.. 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي.. 14 نقطة.
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