موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 05:32 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليستر سيتي فى شهر أغسطس المقبل فى نهائى بطولة كأس الدرع الخيرية لكرة القدم.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدرع الخيرية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويلعب مانشستر سيتي المباراة وهو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بينما توج نادي ليستر سيتي فى كأس الإتحاد الإنجليزي.
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