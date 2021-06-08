موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب بوكا جونيور فى الأرجنتين.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث أمريكا الجنوبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكان منتخب الأرجنتين قد تعادل فى الجولة الماضية امام نظيره منتخب تشيلي بنتيجة هدف لكل فريق.



