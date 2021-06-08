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موعد مباراة فرنسا ضد بلغاريا الودية تحضيرا لليورو

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب بلغاريا وديا خلال أسبوع الفيفا الدولي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين غدا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فرنسا الوطني.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق المباريات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخب إيطاليا امام نظيره منتخب تركيا فى الجولة الأولي.

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