موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في يورو 2020

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم الأوروبية الشهر القادم، انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وتنطلق فعليات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو القادم.





ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره منتخب كورواتيا يوم 13 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع مباراة أنجلترا و كورواتيا على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو 2020.



