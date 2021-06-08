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موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في يورو 2020
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:03 ص
محمد زويد
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يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم الأوروبية الشهر القادم، انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وتنطلق فعليات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو القادم.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره منتخب كورواتيا يوم 13 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع مباراة أنجلترا و كورواتيا على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو 2020.
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