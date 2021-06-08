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موعد مباراة إسبانيا والسويد في يورو 2020

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه منتخب إسبانيا نظيره السويد ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة إسبانيا والسويد يوم السبت الموافق 14 يونيو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل سلبيًا أمام منتخب البرتغال وديًا استعدادًا ليورو 2020 والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري.

ويذكر أن منتخب إسبانيا كان قد حقق اللقب عام 2012 على حساب منتخب إيطاليا فى المباراة النهائية

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