موعد مباراة إيطاليا وتركيا في يورو 2020

أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم العالمية عن انطلاق واحدة من أقوى البطولات، وهي بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الـ16 "يورو 2020".





البطولة التي تُقام على ملاعب 11 دولة أوروبية، ستنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، وهي النسخة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد بعد "يورو 2016".





وستكون المباراة الافتتاحية قوية، حيث ستجمع بين منتخبي تركيا وإيطاليا، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.





ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن المجموعة الأولى، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا هي الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهي قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



