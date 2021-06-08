رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها ستحصل على أول جرعة من لقاح COVID-19 في نهاية الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد لتلقي مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر.





وصرحت أرديرن في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي، كان من المهم أن أسمح لمن هم في الفئة الأكثر عرضة للخطر... أن تكون لهم الأولوية". وتابعت "أنا أختار أن أتلقى التطعيم في هذه المرحلة من أجل أن ألعب دوري في إثبات أنني أعتبره آمنًا تمامًا وأيضًا مهم جدًا للحفاظ على سلامة الآخرين".





وقالت أرديرن إن شركة فايزر قررت تسليم ما يقدر بمليون جرعة من اللقاح لنيوزيلندا في يوليو. قامت دولة جزر المحيط الهادئ، التي كانت من بين أكثر الدول نجاحًا في العالم في احتواء انتشار COVID-19، حتى الآن بتطعيم حوالي 250.000 من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.



