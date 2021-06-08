Advertisements

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها ستحصل على أول جرعة من لقاح COVID-19 في نهاية الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد لتلقي مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر.

وصرحت أرديرن في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي، كان من المهم أن أسمح لمن هم في الفئة الأكثر عرضة للخطر... أن تكون لهم الأولوية". وتابعت "أنا أختار أن أتلقى التطعيم في هذه المرحلة من أجل أن ألعب دوري في إثبات أنني أعتبره آمنًا تمامًا وأيضًا مهم جدًا للحفاظ على سلامة الآخرين".

وقالت أرديرن إن شركة فايزر قررت تسليم ما يقدر بمليون جرعة من اللقاح لنيوزيلندا في يوليو. قامت دولة جزر المحيط الهادئ، التي كانت من بين أكثر الدول نجاحًا في العالم في احتواء انتشار COVID-19، حتى الآن بتطعيم حوالي 250.000 من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

نيوزيلندا لديها 2336 حالة مؤكدة و26 حالة وفاة بسبب جائحة COVID-19 حتى الآن. واوضحت أرديرن إنه يتم إعطاء حوالي 20 ألف جرعة في اليوم، وستمكن عمليات تسليم شركة فايزر من زيادة هذه الوتيرة بشكل كبير. وقالت إنه في ذروة البرنامج في أغسطس وسبتمبر، سيتم إعطاء 50000 جرعة كل يوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيوزلندا كورونا اللقاح

أخبار تهمك

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض جديد في الإصابات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على إعارة ثنائي الفريق في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يرصد صفقة مفاجئة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ يوم

عضو المصرية للحساسية والمناعة يزف بشرى شارة بشأن الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ليس على الطريق الصحيح لمواجهة تغير المناخ

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف محرج في اليابان

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

المكسيك تعتزم البدء بإعطاء لقاحات كورونا لكبار السن غدا

اليابان: إمدادات لقاحات كورونا ستكون محدودة وسيتم توزيع الجرعات لكبار السن تدريجيا

لقاح فايزر يحصل على موافقة في كوريا الجنوبية من أول لجان الخبراء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

06:36 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

03:25 م

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

07:03 ص

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»