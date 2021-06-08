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رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:13 ص
منار طارق
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ذكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها ستحصل على أول جرعة من لقاح COVID-19 في نهاية الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد لتلقي مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر.
وصرحت أرديرن في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي، كان من المهم أن أسمح لمن هم في الفئة الأكثر عرضة للخطر... أن تكون لهم الأولوية". وتابعت "أنا أختار أن أتلقى التطعيم في هذه المرحلة من أجل أن ألعب دوري في إثبات أنني أعتبره آمنًا تمامًا وأيضًا مهم جدًا للحفاظ على سلامة الآخرين".
وقالت أرديرن إن شركة فايزر قررت تسليم ما يقدر بمليون جرعة من اللقاح لنيوزيلندا في يوليو. قامت دولة جزر المحيط الهادئ، التي كانت من بين أكثر الدول نجاحًا في العالم في احتواء انتشار COVID-19، حتى الآن بتطعيم حوالي 250.000 من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.
نيوزيلندا لديها 2336 حالة مؤكدة و26 حالة وفاة بسبب جائحة COVID-19 حتى الآن. واوضحت أرديرن إنه يتم إعطاء حوالي 20 ألف جرعة في اليوم، وستمكن عمليات تسليم شركة فايزر من زيادة هذه الوتيرة بشكل كبير. وقالت إنه في ذروة البرنامج في أغسطس وسبتمبر، سيتم إعطاء 50000 جرعة كل يوم.
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