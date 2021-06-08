لقاح كورونا يكلف الهند 11 مليار دولار إضافية

قالت وكالة بلومبرج نيوز، الثلاثاء، إن الهند ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية إضافية (11 مليار دولار) لتوفير لقاح وغذاء مجانيين لملايين الأشخاص الذين دمرتهم موجة قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا.





وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن حكومة ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستخصص 700 مليار روبية إضافية لتوفير الغذاء حتى نوفمبر للفقراء والفئات الأخرى المؤهلة. وقالت المصادر إن الحكومة قد لا تضطر إلى الاستفادة من سوق السندات للصناديق، مستشهدة بتوزيعات أرباح قدرها 991.2 مليار روبية حصلت عليها من البنك المركزي والتدفقات الوافدة المتوقعة من مبيعات الأصول.





وقد أبلغت الهند، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع يومي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 86498 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى في 66 يومًا، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين، بعد إغلاق الأسواق، إن الهند ستوفر اللقاحات المجانية لجميع البالغين، في محاولة لكبح جائحة أودى بحياة مئات الآلاف.





وأضاف مودي في خطاب متلفز، أن الحكومة الفيدرالية ستتولى مهمة التطعيم من حكومات الولايات. واضاف "تقرر أنه اعتبارًا من 21 يونيو، سيتم تطعيم جميع البالغين فوق سن 18 عامًا مجانًا".



