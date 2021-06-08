زيدان يكشف عن نقطة تحول في مسيرته قبل لعب كرة القدم

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد عن العديد من الذكريات عن طفولته وبدايته مع كرة القدم حتي الآن.





وصرح زيدان عبر صحيفة ليكيب "لم أتردد في ممارسة لعبة أخرى، كنت ألعب الجودو، وفي وقت ما كان علي الاختيار، واخترت كرة القدم".





وتابع: "في طفولتي لم أكن لاعب كرة قدم أو جودو، لعملت سائق توصيل طلبات (ديلفري)، كنت شغوفا بهذه المهنة، وساعدت بعض المتاجر في الحي الذي كنت أسكن فيه".





وعند سؤاله على هدفه التاريخي في مرمى باير ليفركوزن بنهائي دوري الأبطال عام 2002، قائلا "فإن في نهائي الأبطال لا يحدث كثيرا، لقد أتيحت لي فرصة إحراز هدف بقدمي اليسرى، وكنت سعيدا بالهدف والطريقة التي سجلته بها".





وأكمل: "الفوز بكأس العالم 1998 مع فريق استثنائي ذكرى رائعة، فالتتويج بكأس العالم في بلدك ووسط جماهيرك لحظة لا يمكن نسيانها، فنحن نلعب كرة القدم من أجل تجربة هذه المشاعر".





وااختتم زيدان حديثه عن أقوى لاعب واجهه: "أن كان هناك الكثير من اللاعبين الأقوياء، ولكن باولو مالديني يعد الأقوى، فالمرور منه كان صعبا للغاية".



