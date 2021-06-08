Advertisements
زيدان يكشف عن نقطة تحول في مسيرته قبل لعب كرة القدم
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:31 ص
غدير أحمد
Advertisements
تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد عن العديد من الذكريات عن طفولته وبدايته مع كرة القدم حتي الآن.
وصرح زيدان عبر صحيفة ليكيب "لم أتردد في ممارسة لعبة أخرى، كنت ألعب الجودو، وفي وقت ما كان علي الاختيار، واخترت كرة القدم".
وتابع: "في طفولتي لم أكن لاعب كرة قدم أو جودو، لعملت سائق توصيل طلبات (ديلفري)، كنت شغوفا بهذه المهنة، وساعدت بعض المتاجر في الحي الذي كنت أسكن فيه".
وعند سؤاله على هدفه التاريخي في مرمى باير ليفركوزن بنهائي دوري الأبطال عام 2002، قائلا "فإن في نهائي الأبطال لا يحدث كثيرا، لقد أتيحت لي فرصة إحراز هدف بقدمي اليسرى، وكنت سعيدا بالهدف والطريقة التي سجلته بها".
وأكمل: "الفوز بكأس العالم 1998 مع فريق استثنائي ذكرى رائعة، فالتتويج بكأس العالم في بلدك ووسط جماهيرك لحظة لا يمكن نسيانها، فنحن نلعب كرة القدم من أجل تجربة هذه المشاعر".
وااختتم زيدان حديثه عن أقوى لاعب واجهه: "أن كان هناك الكثير من اللاعبين الأقوياء، ولكن باولو مالديني يعد الأقوى، فالمرور منه كان صعبا للغاية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements