رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون الطوارئ الطبية واتفاقية قرض.





ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد الأحد المقبل، الموافق 13 يونيه.





وقال رئيس البرلمان قبيل رفع الجلسة: أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل.



