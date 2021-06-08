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رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون الطوارئ الطبية واتفاقية قرض.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد الأحد المقبل، الموافق 13 يونيه.

وقال رئيس البرلمان قبيل رفع الجلسة: أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 /1/ 2021.

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قانون الطوارئ الطبية رئيس مجلس النواب حنفى جبالي الطوارئ الطبية الجلسة العامة للبرلمان

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