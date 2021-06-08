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السكرتير العام المساعد لقنا تجتمع مع أعضاء لجنة تطوير المناطق غير المخططة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عرفة محمود مدير وحدة المناطق العشوائية بالمحافظة، وكل من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والنقل والغاز فضلا عن مسئولي الوحدة المحلية مدينة قنا، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية تحقق طموحات المواطن.

وأشارت السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، إلى أنه هناك خمسة مناطق غير مخططة مستهدف تطويرها بمدينة قنا، تضم " نواحي عزبة سعيد والدقيني – نواحي مركز شباب الكنوز – المنشية وعزبة خليفة – الزبيدي والحصواية والعبابدة – نواحي الحاكم العسكري".

أوضحت إبراهيم، أن التكلفة المقترحة لتطوير تلك المناطق تصل إلى 180 مليون جنيه مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق وإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية بتلك المناطق، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة في القضاء على العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية آمنة ومزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

في نهاية الاجتماع، وجهت السكرتير العام المساعد، التنفيذيين بإعادة حصر كافة الاحتياجات بالمناطق المستهدف تطويرها كلا في تخصصه مع وضع الجداول الزمنية الخاصة بخطط التنفيذ، مؤكدة على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية التطوير.

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