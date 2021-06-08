"عقبال ١٠٠سنة سعادة وراحة بال".. بهذه الكلمات إلهام شاهين تهنئ راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده









إحتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد المطرب راغب علامه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.







ونشرت إلهام مجموعة من الصور الخاصة أثناء تواجدها في عيد الميلاد، وعلقت عليها قائله:" عيد ميلاد سعيد لصديقى الغالى راغب علامه .. نورت مصر إنت و عائلتك و أصدقائك .. يارب عقبال 100 سنه سعاده و صحه و راحة بال و نجاح دايما يا رب.









وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخراً في مسلسل زي القمر الذي تم عرضه على الشاشات، وشاركها في بطولة المسلسل كل من أحمد وفيق، سارة الشامي، مؤمن نور، إخراج حسام علي، تأليف شهيرة سلام.