رئيس هيئة قناة السويس يستقبل السفير الكوري الجنوبي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى برئاسة السفير هونج جين ووك سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الكوري الجنوبي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك.



خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي التي تتبناها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو متر، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترًا وغاطس 72 قدمًا.



وأكد الفريق ربيع على ما تستهدفه استراتيجية التطوير المستمرة للمجرى الملاحي من الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز تنافسيتها ورفع تصنيفها، بزيادة قدرتها العددية والاستيعابية، ورفع عامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي تلعب دورًا مهمًا في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.



كما كشف الفريق ربيع عن امتلاك الهيئة خطة طموحة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها، موجهًا الدعوة للجانب الكوري للمشاركة في هذه الخطة من خلال الشركات الكورية المتخصصة في هذا الشأن. من جانبه، أعرب السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك، عن سعادته واعتزازه بزيارته لقناة السويس، مؤكدًا على وجود تقارب شديد بين مصر وكوريا الجنوبية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الشعبي من خلال تشابه منظومة العادات والتقاليد بين الشعبين.



وقدم السفير الكوري الجنوبي الشكر للفريق أسامة ربيع ولهيئة قناة السويس بالنيابة عن الحكومة الكورية، وذلك عن مجهوداتها في تعويم وإنقاذ السفينة العملاقة "EVER GIVEN" خلال مدة قياسية، وما تلاها من إنجازات وعلى رأسها عبور أكثر من 420 سفينة كانت تنتظر عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة خلال أقل من 4 أيام، لافتًا إلى أنه من بين هذه السفن كانت توجد 30 سفينة كورية. وأعرب السفير عن تطلعه لفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي مع هيئة قناة السويس في إطار ما تشهده من تطورات على مختلف الأصعدة.



في نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير الكوري، وفي المقابل أهدى السفير هدية تذكارية للفريق أسامة ربيع، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

