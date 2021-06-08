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البرلمان يوافق على إعفاء صندوق الطوارئ الطبية من الضرائب والرسوم

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة 15 من مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المُقدم من الحكومة، والمتعلقة بإعفاء موارد الصندوق من الضرائب والرسوم.


وجاءت موافقة المجلس على تلك المادة المستحدثة، بعد إجراء تعديل عليها، بناء على طلب النائب محمد الفيومي، الذى طالب بالنص صراحة في نص المادة على إعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية ذلك لاسيما وأن هدف الصندوق هو هدف نبيل لمواجهة الأزمات الصحية وعلاج المواطنين


من جانبه أيد مستشار وزير المالية، ذلك التعديل، موضحًا أن حال عدم النص عليه سيتم تطبيق القيمة المضافة علي أموال الصندوق، وبالتالي يكون من الأفضل النص على ذلك الإعفاء صراحة، وأعلن النائب إيهاب الطماوى، تأييده للتعديل.


ووافق المجلس على التعديل المقترح، بإضافة جملة "بما في ذلك القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة".


وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما في ذلك القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.

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