البورصة تفقد 3.9 مليار جنيه .. وهبوط 115 سهم بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4%، ليصل إلى مستوى 9963 نقطة ، و مع أداء عرضى على كل المؤشرات مائل للهبوط على الرئيسي الذى لازال تحت ضغط التجارى الدولى .





وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.



