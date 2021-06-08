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البورصة تفقد 3.9 مليار جنيه .. وهبوط 115 سهم بختام التعاملات

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم  الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4%، ليصل إلى مستوى 9963 نقطة ، و مع أداء عرضى على كل المؤشرات مائل للهبوط على الرئيسي الذى لازال تحت ضغط التجارى الدولى.

وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1. مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 481.1 مليون ورقة منفذة على 53.7 ألف عملية ، وتم التداول على 193 سهم، ارتفع منهم نحو 43 سهم، وانخفض نحو 115 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم.

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