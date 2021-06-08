"محافظ قنا" يكرم المتميزين بمديرية التربية والتعليم

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كلا من محمد جاد عبد اللاه، معلم حاسب آلي بمدرسة دشنا الثانوية، وعبد الشافي يونس إبراهيم، رئيس لجنة امتحانات مدرسة نقادة الإعدادية الجديدة، وذلك نظرا لتميزهم في تأدية أعمالهم، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

سلم محافظ قنا شهادة تقدير للمعلم محمد جاد عبد اللاه، نظرا للاقتراحات والنصائح المتميزة التي قدمها لمساعدة الطلاب على تأدية امتحانات الثانوية العامة، عن طريق أنظمة التحول الرقمي والمنظومة الجديدة للتعليم (نظام التابلت)، حيث نالت هذه الاقتراحات إعجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي قام بنشر ومشاركة هذه الاقتراحات والنصائح علي صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشمل تكريم المحافظ عبد الشافي يونس إبراهيم، رئيس لجنة امتحانات مدرسة نقادة الإعدادية الجديدة، وذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية بلجنة مدرسة نقادة وتميزه في تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير الجو المناسب ليؤدي الطلاب امتحاناتهم داخل اللجان في هدوء بالإضافة إلى تطبيقه للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، أثناء الجولة المفاجئة التي أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير.

وأكد الداودي أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري لديها، فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يجري بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل، معربا عن سعادته لوجود مثل هذه النماذج بين صفوف العاملين بالمحافظة، مقدما شكره لهما ولكل المجتهدين من أبناء المحافظة، مؤكدا أن مصر تحتاج المزيد من جهود أبنائها المخلصين من أجل الارتقاء بها وتحقيق ما يطمح إليه المواطن.

