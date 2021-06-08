



أخطر من كورونا.. ما هو "متحور دلتا K417N" المتفشي في الهند وبريطانيا؟





كشف تقرير حديث صادر عن "اتحاد المختبرات" بالهند أن تحور دلتا لفيروس كورونا خطير ومميت للغاية وهو عبارة عن مركبات عضوية متطايرة شديدة الانتقال وأثارت الذعر في بلدان مختلفة منها الهند وبريطانيا مؤخرًا الثانية، وذكر موقع "ريبابلك" الهندي أن التقرير تناول معلومات عن متحور دلتا لفيروس كورونا، الذي جرى رصده لأول مرة في البلاد خلال الفترة الماضية ويعرف باسم "K417N" وله قابلية انتقال عالية عن كورونا تزيد بنسبة 40 % تقريبًا.





ما هو متحور دلتا؟

قال التقرير إن هناك العديد من السلالات الطافرة من COVID-19 ومن بينها سلالة K417N التي نشأت في الهند وأخطرها طفرة دلتا، وهي سلالة فرعية لهذه السلالة وأكثر قابلية للانتقال.





وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "K417N" على متحور دلتا لمراعاة التغيرات التي تتطور بطريقة الحروف الهجائية لتبسيط المناقشات العامة، حيث صنفته المنظمة على أنه متغير خطير وينتقل بشكل سريع وسط صعوبة التشخيصات للحالات المصابة به.





لماذا يعتبر متحور دلتا أخطر من فيروس كورونا؟

وكشف الموقع خلال تقريره أن متحور دلتا هو عبارة عن مركبات عضوية متطايرة من الأحماض الأمينية التي توضع مثل الطوب بجانب بعضها البعض، لذلك فإن أي طفرة ناتجة عن تغيير القاعدة تجعل الفيروس يغير شكله وسلوكه.





كما أنه يحتوي على العديد من هذه السلالات الطافرة وأحدها يعرف باسم L452R الذي جرى الإبلاغ عنه لأول مرة في الدنمارك وكان أكثر قابلية للانتقال من السلالات البرية الأخرى وجرى ربطها بتقليل فعالية الأجسام المضادة وفعالية اللقاح.





كان وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك» أعلن اليوم في تصريحات صحفية، أن متحور دلتا من فيروس كورونا يهدد تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة المتحدة موضحًا أنه معدٍ أكثر بـ 40% من المتحور ألفا الذي كان سائدا في البلاد.





وتعتبر بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا من كورونا، في أوروبا، مع ما يقرب من 128 ألف وفاة.



