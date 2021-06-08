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الملك عبدالله الثاني: يجب ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:59 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
وكالات
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طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد.

 

وأكد الملك عبد الله الثاني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن نجاح الأردن يمر عبر جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن.

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الكلمات المفتاحية

المنظومة السياسية الملك عبدالله الثاني الأردن

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