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مدير عام ادارة قنا التعليمية يتابع تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بلقاح كورونا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الدكتور سيد عباس مدير عام ادارة قنا، مدرسة قنا الثانوية بنات لمتابعة أعمال تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال مدير إدارة قنا التعليمية، انه تم إعداد القاعات والاتصال بشبكة الانترنت وتسجيل المعلمين على موقع الوزارة، وجار تلقى التطعيم والتنسيق للتقليل من الزحام بين المعلمين وحفاظا على صحتهم من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم - اليوم الثلاثاء- الانتهاء من تطعيم المعلمين فى مدرستين هى: الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، وجاسم خالد المرزوق الثانوية.

أضاف أنه سيتم غدا الاربعاء، استكمال أعمال التطعيم فى مدرستين هى السيدة زينب الثانوية بنات وابوبكر الصديق الثانوية بنين وان اعمال التطعيم مستمرة الى الثلاثاء ٢٠٢١٦١٥،

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