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تعليق مفاجئ من طارق يحيى على أنباء رحيل فرجاني ساسي

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
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علق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك على أنباء رحيل التونسي فرجاني ساسي نجم الفارس الأبيض.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن فرجاني ساسي يقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الزمالك هذا الصيف، وقد تكون وجهته المقبلة الدوري القطري.

وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية اليوم: "طالما أن مطلب الجماهير تواجد فرجاني ساسي فيجب على الإدارة أن تقوم بالجلوس معه والتجديد له".

وتابع: "فرجاني لاعب محترف ويطلب ما هو يريده، وعلى الزمالك تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب".

واختتم: "لا يوجد بديل بنفس الكفاءة لفرجاني ساسي، لكني أرى أنه يجب تجهيز البديل مثل دونجا نجم بيراميدز وإيزي إيميكا من المصري".

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فرجاني ساسي طارق يحيى رياضة

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