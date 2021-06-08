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طريقة تحضير عجينة الكريب بخطوات بسيطة
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:59 م
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طريقة تحضير عجينة الكريب بخطوات بسيطة
المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء للعجن.
- زيت للدهن.
طريقة التحضير:
- يخلط الدقيق والسكر والملح والماء.
- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام.
- يصب الخليط على مراحل في صينية كريب مدهونة بالزيت.
- يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج.
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