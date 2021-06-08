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طريقة تحضير عجينة الكريب بخطوات بسيطة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:59 م
عجينة الكريب
عجينة الكريب
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طريقة تحضير عجينة الكريب بخطوات بسيطة

المقادير:

- 2 كوب دقيق.

- 1 ملعقة صغيرة سكر.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ماء للعجن.

- زيت للدهن.

طريقة التحضير:
- يخلط الدقيق والسكر والملح والماء.

- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام.

- يصب الخليط على مراحل في صينية كريب مدهونة بالزيت.

- يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج.

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